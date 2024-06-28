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Волков Иван Назаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Иван
Отчество
Назаров
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
45833. ВОЛКОВЪ, ИВАНЪ НАЗАРОВЪ. К. Мышкин. у., Климатинск. в., д. Подольца, 45 л.; — Новгород. О. С. (во 2 р., 1 р. въ 89 г.), 6 п. 13 и 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 30 Мая 905.

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