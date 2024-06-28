Волков Иван Назаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Назаров
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45833. ВОЛКОВЪ, ИВАНЪ НАЗАРОВЪ. К. Мышкин. у., Климатинск. в., д. Подольца, 45 л.; — Новгород. О. С. (во 2 р., 1 р. въ 89 г.), 6 п. 13 и 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 30 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.