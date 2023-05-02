Рахматулин Каримулла Рахматулин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рахматулин
- Имя
- Каримулла
- Отчество
- Рахматулин
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28105. РАХМАТУЛИН, КАРИМУЛЛА РАХМАТУЛИН, 31 г. Гр. Малмышск. у., Китякск. в., д. Б.-Сардык; — Н. С. 7 уч. Малмышск. у. Спекул., пр. р. 6 м. Исп. 8 июля 920.
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