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Симонов Емельян Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симонов
Имя
Емельян
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
02 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 320
Источник
Скан
Оригинальная запись
11822. Симонов Емельян Данилович, 25 л., Нижегородск. г., Лукояновск. у., Б.-Аратск. в., д. Козлихи. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "в", 197, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 2 июля 926.

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