Щелкушин Александр Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щелкушин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8394. ЩЕЛКУШИН, АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ, 22 л. Гр. Спасск. у., Кузнешнинск. в. и с.; - Н. С. 4 уч. г. Самары. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 19 дек. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.