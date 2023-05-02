Тотышев Павел Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тотышев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140091. ТОТЫШЕВЪ, ПАВЕЛЪ СЕМЕНОВЪ. Инород. Кузнецк. у., Телеутск. инородн. упр., ул. Челухоевскаго, 23 л.; — Томск. О. С. 29 Іюля 909, 114, 134, 135, 148, 149, 9 и 1642 У., арест. отд. 1 г. Исп. 22 Окт. 909.
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