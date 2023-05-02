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Тотышев Павел Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тотышев
Имя
Павел
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
Источник
Скан
Оригинальная запись
140091. ТОТЫШЕВЪ, ПАВЕЛЪ СЕМЕНОВЪ. Инород. Кузнецк. у., Телеутск. инородн. упр., ул. Челухоевскаго, 23 л.; — Томск. О. С. 29 Іюля 909, 114, 134, 135, 148, 149, 9 и 1642 У., арест. отд. 1 г. Исп. 22 Окт. 909.

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