Вазгерд Петр Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вазгерд
- Имя
- Петр
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47617. ВАЗГЕРДЪ, ПЕТРЪ АНТОНОВЪ (онъ же Вазгердовъ), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ялуторовска; — Тобольск. О. С., 18 Дек. 910, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 9 Марта 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 16646, котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 31727. 906 1256 172 М. (укрыв. ). 901 80412 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.