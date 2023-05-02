Пашков Антип Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пашков
- Имя
- Антип
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 339
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28786. ПАШКОВЪ, АНТИПЪ КОНСТАНТИНОВЪ. К. Задонск. у., Докторовск. в., с. Оскочина, 25 л.; — Елецк. О. С., 114, 152, 2 ч. 1459,9, 1630, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 20 л. Исп. 10 Янв. 909. | 904 44293 1642 У. | 900 73859 169 М. | 902 76524 1635 У. | 900 48043 170 М. | 901 84562 1655 У.
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