Федоров Алексей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140435. ФЕДОРОВЪ, АЛЕКСѢЙ ФЕДОРОВЪ. К. Псков. у., Славковск. в., д. Костычиной-Горы, 19 л.; — Г. С 2 уч. г. Пскова 12 Сент. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 5 Нояб. 909.
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