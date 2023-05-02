Ярыгин Николай Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ярыгин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12525. ЯРЫГИН, НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 37 л. Гр. Вологодск. у., Березниковск. в., д. Сизонова; — Н. С. 3 отд. Выборгск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на 1 г., с зач. 13 д. пр. з. Исп. 12 мая 920.
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