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Шлимаков Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шлимаков
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
8281. ШЛИМАКОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Олонецк. у., Луначарск. в., д. Иовковой; - Н. С. 1 уч. Олонецк. у. Кража, лиш. св. 2 г. условно.

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