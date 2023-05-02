Андреев Николай Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 199. АНДРЕЕВ, НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, 21 г. Гр. Галичск. у., Котельск. в., д. Максимова; — Н. С. Мярьинск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 22 февр. 918.
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