Похарунов Василий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Похарунов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10711. Похарунов Василий Степанович, 35 л., Бийск. окр., Бащелакск. р., с. М.-Рожина. Н. С. 7 уч. Бийск. окр. Ст. 180 п. п. "б", "в", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 26 окт. 926.
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