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Антипенков Зосим Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антипенков
Имя
Зосим
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129549. АНТИПЕНКОВЪ, ЗОСИМЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Климовическ. у., Хотимск. в., д. Большой-Липовки, 20 л.; — Харьков. С. П. 13 Авг. 909, 134, 135, 140, 1 ч. 987¹ и 1654 У., тюр. 4 г. Исп. 23 Сент. 909.

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