Антипенков Зосим Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антипенков
- Имя
- Зосим
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129549. АНТИПЕНКОВЪ, ЗОСИМЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Климовическ. у., Хотимск. в., д. Большой-Липовки, 20 л.; — Харьков. С. П. 13 Авг. 909, 134, 135, 140, 1 ч. 987¹ и 1654 У., тюр. 4 г. Исп. 23 Сент. 909.
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