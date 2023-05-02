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Герусов Гавриил Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герусов
Имя
Гавриил
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46036. ГЕРУСОВЪ, ГАВРІИЛЪ СЕМЕНОВЪ. К. Бобровск. у., в. и сл. Бутурлиновки, 18 л.; — Воронеж. О. С., 12, 13, 1 п. 170¹, 171 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Іюня 905.

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