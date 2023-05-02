Таширичев Павел Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Таширичев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9054. ТАШИРИЧЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 33 л., Даниловск. у., Никольско-Троицк. в., д. Назарова. Ярославск. Губсуд. Ст. 1 ч. 105, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 15/ІѴ—26.
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