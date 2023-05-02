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Томицкий Антон Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Томицкий
Имя
Антон
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
29574. ТОМИЦКИЙ, АНТОН ПАВЛОВИЧ, 19 л. Гр. Виленск. у., м. Параницы; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Марьинск. отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 20 дек. 920.

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