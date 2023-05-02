Боженов Аким Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоженов Аким Сергеевич

Боженов Аким Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боженов
Имя
Аким
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
22 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
712. Боженов Аким Сергеевич, 50 л., Тамбовск. у., Лысогорск. в. Н. С. 1 р. Тамбовск. у. Ст. 2 ч. 157, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 22/ІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.