Копелиович Юдася Юделева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копелиович
- Имя
- Юдася
- Отчество
- Юделева
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147597. КОПЕЛІОВИЧЪ, ЮДАСЯ ЮДЕлева. Мщ. г. Вилейки, 35 л.; — Виленск. О. С. 10 Авг. 909, 1111 и 2 п. 1112 Акц. У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 103246 и приг. Вилейск. О. С. отъ 12 Сент. 908 г. (1111 и 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м.), тюр. 4 м. Исп. 11 Сент. 909.
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