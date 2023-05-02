Дзюбан Клим Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзюбан
- Имя
- Клим
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46489. ДЗЮБАНЪ, КЛИМЪ ЛЕОНТЬЕВЪ. К. Черкасск. у., в. и м. Бѣлозерья, 69 л.; — М. С. 2 уч. Черкасск. окр., Кіевск. г., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Апр. 905.
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