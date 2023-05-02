Бакаев Шакирзян Хайбуллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакаев
- Имя
- Шакирзян
- Отчество
- Хайбуллович
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 337. Бакаев Шакирзян Хайбуллович, 57 л., Татарск. АССР. г. Буинска. Н. С. 1 уч. Буинск. к-на. Ст. 140 б, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 12/ІІІ—26.
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