Горохов Кирилл Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохов Кирилл Николаевич

Горохов Кирилл Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горохов
Имя
Кирилл
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
23 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1731. Горохов Кирилл Николаевич, 24 л., Иркутск. окр., Усольск. р., д. Алексеевки. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 76, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23/ІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.