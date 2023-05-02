Челноков Василий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Челноков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11923. ЧЕЛНОКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 23 л., Вольск. у., Посельск. в., с. Горгошп. В. Т. Чернфл. Ст. ст. 1 ч. 10 П. В. П., 176 У. К., лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 1/Х—26.
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