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Барболин Дмитрий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барболин
Имя
Дмитрий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
25 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
13078. БАРБОЛИН, ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 28 л. Гр. Никольск. у., Верхне-Кемск. в., д. Верховина; — П. С. при карбате г. В.-Устюга, Кража, лиш. св. 1¼ г., по амн. нак. сокр. до 1 м. Исп. 25 мая 920.

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