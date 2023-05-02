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Вимба Карл Христианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вимба
Имя
Карл
Отчество
Христианович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
13811. ВИМБА, КАРЛ ХРИСТИАНОВИЧ, 36 л. Рд. в Валкск. у.; — Р. В. Т. Балтийско-Мариинск. обл. подтрана. Растрата, лиш. св. 20 л. Исп. 10 сент. 920.

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