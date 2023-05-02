Кузнецов Николай Евграфович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Евграфович
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25607. КУЗНЕЦОВ, НИКОЛАЙ ЕВГРАФОВИЧ, 62 л. Гр. Холмск. у., Локонск. в., д. Борок; — Н. С. 2 р. Холмск. у. Кража, лиш. св. ½ г., с зач. 1 м. и 21 д. пр. з. Исп. 24 февр. 920.
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