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Панкратова Анна Евдокимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панкратова
Имя
Анна
Отчество
Евдокимовна
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
9845. Панкратова Анна Евдокимовна, 51 г., Татарск. АССР, Мензелинск. к., Останковск. в., д. Кня зево. Н. С. 25 уч. Пермск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 16 сент. 926.

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