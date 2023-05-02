Панкратова Анна Евдокимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панкратова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Евдокимовна
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 266
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9845. Панкратова Анна Евдокимовна, 51 г., Татарск. АССР, Мензелинск. к., Останковск. в., д. Кня зево. Н. С. 25 уч. Пермск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 16 сент. 926.
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