Грицюк Калинник Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грицюк
- Имя
- Калинник
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100723. Грицюкъ, Калинникъ Ивановъ, Лиш. ос. пр. изъ к. Кобрин. у., Подолѣсск. в., д. Буховичей, 45 л.; — Гроднен. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 18 Апр. 909. 98 87684 1655 У. | 89 39153 170 М. | 95 89081 1655 У. | 88 92201 169 М. | 91 136132 1655 У. | 87 38230 169 М.
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