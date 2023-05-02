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Титов Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титов
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
04 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 343
Источник
Скан
Оригинальная запись
12657. Титов Иван Николаевич, 27 л., Вяземск. у., Успенск. в., д. Теплухи. В. Т. Ленинградск. окр. Ст. ст. 16, 180а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 4 июля 926.

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