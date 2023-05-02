Иванов Михаил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Михаил
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15425. ИВАНОВ, МИХАИЛ, 42 л. Гр. Гдовск. у., Осминск. в., с. Лесища; — С. 64 отд. стр. б-навойск. обор. ж. д. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 7 д. пр з. Исп. 7 февр. 920.
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