Павлов Прохор Аггеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Прохор
- Отчество
- Аггеев
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97458. ПАВЛОВЪ, ПРОХОРЪ АГГЕЕВЪ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Духовщинск. у., Копыревщинск. в., д. Скачихина; — Смоленск. О. С., 20 Мая 911, 133 и 1654¹ У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 10048, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 14875, арест. отд. 6½ л. Исп. 30 Іюня 911, счит. ср. съ 8 Сент. 910. | 906 38196 169 М. | 92 69247 169 М. | 903 6241 1609 и 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 56734.
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