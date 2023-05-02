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Баранчук Павел Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранчук
Имя
Павел
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
45116. БАРАНЧУКЪ, ПАВЕЛЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Радомысльск. у., Потіевск. в., с. Модылена, 21 г.; — М. С. 6 уч. Радомысльск. окр., 169, 2 п. 170 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 25 Апр. 905.

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