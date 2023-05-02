Анисимов Павел Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142602. АНИСИМОВЪ. ПАВЕЛЪ НИКОлаевъ. Мщ. г. Шлиссельбурга, 34 л.; — СПБ. Ст. М. С. 20 уч. 16 Окт. 909, 173 М., тюр. 2 м. Исп. 23 Ост. 909. | 909 73965 169 М. | 902 34055 170¹ М. | 12 Февр. 907 г. М. С. 11 уч. г. СПБ. 172 М. | 908 25714 283 У. | 902 28021 172 М.
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