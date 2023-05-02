Андреев Иосиф Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129491. АНДРЕЕВЪ, ІОСИФЪ НИКИФОровъ. К. Болхов. у., в. и с. Маховицк. 40 л.; — З. Н. 2 уч. Болхов. у., 170 М., тюр. 6 м. Исп. 5 Окт. 909.
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