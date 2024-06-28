Задворнов Василий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Задворнов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46804. ЗАДВОРНОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕксандровъ. К. Угличск. у., Покровск. в., д. Шепелева, 18 л.; — СПБ. У. М. С. 8 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 14 Іюня 905.
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