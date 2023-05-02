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Пьянкина Ефросинья Ефимова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пьянкина
Имя
Ефросинья
Отчество
Ефимова
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 568
Источник
Скан
Оригинальная запись
15978. пьянкина, ефросинья ефимова. К. Калуж. у., Бобровск. в., с. Филисова, 40 л.;— Москов. Ст. М. С. Бутырск. уч., 16 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 24246 (тюр. 3 м. и 2 м.), тюр. 5 м. Исп. 6 Дек., счит. ср. съ 15 Нояб. 907. | 906 58141 169 М.

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