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Шайкин Егор Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шайкин
Имя
Егор
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
30351. ШАЙКИН, ЕГОР МАТВЕЕВИЧ, 70 л. Гр. Петровск. у., Грязнушинск. в.; — Н. С. 4 уч. Петровск. у. Прием краден., лиш. св. 3½ г. Исп. 5 окт. 920.

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