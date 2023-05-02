Шайкин Егор Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шайкин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30351. ШАЙКИН, ЕГОР МАТВЕЕВИЧ, 70 л. Гр. Петровск. у., Грязнушинск. в.; — Н. С. 4 уч. Петровск. у. Прием краден., лиш. св. 3½ г. Исп. 5 окт. 920.
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