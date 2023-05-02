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Абросимов Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абросимов
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
17 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
19. АБРОСИМОВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 18 л. Гр. Петровск. у., Вяземск. в., д Сименьких; — Н. С. Алексеевско-Растокинск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 17 июля 919.

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