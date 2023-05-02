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Абас-Оглы Вали

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абас-Оглы
Имя
Вали
Дата исполнения приговора
24 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
129221. абасъ-оглы, вали. К. Сурмалинск. у., с. Милоглы, 31 г.; — Тифлисск. О. С., 115, 134, 135 и 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 24 Іюня 909.

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