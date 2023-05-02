Абас-Оглы Вали
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абас-Оглы
- Имя
- Вали
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129221. абасъ-оглы, вали. К. Сурмалинск. у., с. Милоглы, 31 г.; — Тифлисск. О. С., 115, 134, 135 и 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 24 Іюня 909.
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