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Фомина Матрена Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомина
Имя
Матрена
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
07 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7739. ФОМИНА, МАТРЕНА НИКОЛАЕВНА, 30 л., Гр. г. Холма,; Н. С. 1 уч. Холмск. у., Дача взятки, лиш. св. 6 м. Исп. 7 июля 919.

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