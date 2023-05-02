Ржавов Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ржавов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28153. РЖАВОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 48 л. Гр. Серпуховск. у., Семеновск. в., д. Дубечно; — Н. С. Казанск. уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г., по амн. нак. вам. пр. р. 1 г. Исп. 21 апр. 920.
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