Апексимова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпексимова Александра Николаевна

Апексимова Александра Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Апексимова
Имя
Александра
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
04 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
294. АПЕКСИМОВА, АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, 28 л. Гр. Костромск. у., Ильинск. в., д. Серкова; — Н. С. 1 уч. г. Костромы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 4 июля 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.