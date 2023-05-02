Бубнов Константин Маркелов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнов Константин Маркелов

Бубнов Константин Маркелов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бубнов
Имя
Константин
Отчество
Маркелов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
130360. БУБНОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Маркеловъ. К. Пошехонск. у. и в., д. Маслова-Петраболья, 32 л.; — У. Чл. О. С. по Пошехон. у. 20 Марта 909, 1 ч. 1485 У., тюр. 2 м. Исп. 7 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close