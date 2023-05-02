Бубнов Константин Маркелов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бубнов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Маркелов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130360. БУБНОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Маркеловъ. К. Пошехонск. у. и в., д. Маслова-Петраболья, 32 л.; — У. Чл. О. С. по Пошехон. у. 20 Марта 909, 1 ч. 1485 У., тюр. 2 м. Исп. 7 Окт. 909.
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