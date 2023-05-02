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Чекмарев Иван Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чекмарев
Имя
Иван
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
01 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
13247. Чекмарев Иван Макарович, 27 л., Канск. окр., Ирбейск. р. и с. Н. С. 6 уч. Канск. окр. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1 мар. 926.

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