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Мишин Александр Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мишин
Имя
Александр
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
26 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
17266. МИШИН, АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ, 45 л. Гр. Рязанск. у., Солотчинск. в., д. Коростова; — Н. С. 1 Городск. р. 5 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. ½в. 5 л. Осужд. 26 февр. 920.

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