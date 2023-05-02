Мишин Александр Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мишин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17266. МИШИН, АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ, 45 л. Гр. Рязанск. у., Солотчинск. в., д. Коростова; — Н. С. 1 Городск. р. 5 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. ½в. 5 л. Осужд. 26 февр. 920.
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