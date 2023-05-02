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Шаронов Федор Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаронов
Имя
Федор
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
12628. ШАРОНОВ ФЕДОР ОСИПОВИЧ, 56 л., Ярославск. г., б. Мышкинск. у., Никольск. в. Н. С. по дел. осамрг. г. Ленинграда. Ст. 140б, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 18/ѴІ—26.

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