Акинин Иван Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкинин Иван Антонов

Акинин Иван Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акинин
Имя
Иван
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129355. акининъ, иванъ антоновъ. К. Арзамасск. у., Семеновск. в., с. Туманова, 21 г.; — З. Н. 2 уч. Валуйск. у. 21 Авг. 909, 3 п. 13 и 50 М., тюр. 2 н. Исп. 4 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close