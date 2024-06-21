Акинин Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акинин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129355. акининъ, иванъ антоновъ. К. Арзамасск. у., Семеновск. в., с. Туманова, 21 г.; — З. Н. 2 уч. Валуйск. у. 21 Авг. 909, 3 п. 13 и 50 М., тюр. 2 н. Исп. 4 Сент. 909.
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