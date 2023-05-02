Хохленков Василий Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохленков Василий Лаврентьев

Хохленков Василий Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хохленков
Имя
Василий
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 657
Источник
Скан
Оригинальная запись
18425. Хохленковъ, Василій лаврентьевъ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Слобочиковск. в., д. Болыпой-Тавы, 50 л., рд. Оршан. у., Высоцк. в., въ д. Большой-Миткусѣ; — М. С. 1 уч. Тарск. у., 1 п. 13 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 22 Нояб. 908. 904 70166 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 Г. № 37051 99 51293 169 М. | 92 96502 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close