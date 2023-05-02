Рудаев Тимофей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рудаев
- Имя
- Тимофей
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28276. РУДАЕВ, ТИМОФЕЙ. Гр. Бузулукск. у., Ромашкинск. в., д. Семеновки; — Н. С. 2 уч. Бузулукск. у. Укрыват. казен., лиш. пр. 6 м. Исп. 4 мая 920.
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