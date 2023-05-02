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Тимошенко Фома Дементьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимошенко
Имя
Фома
Отчество
Дементьев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139928. ТИМОШЕНКО, ФОМА ДЕМЕНТЬЕВЪ. К. Звенигород. у., Виноградск. в., с. Вотылевки, 38 л.; — Уманск. О. С. 19 Сент. 909, 134, 135, 148 и 1 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 7 Нояб. 908 г. (1 п. 1 ч. 1653 У. — арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Окт. 909.

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