Тимошенко Фома Дементьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимошенко
- Имя
- Фома
- Отчество
- Дементьев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139928. ТИМОШЕНКО, ФОМА ДЕМЕНТЬЕВЪ. К. Звенигород. у., Виноградск. в., с. Вотылевки, 38 л.; — Уманск. О. С. 19 Сент. 909, 134, 135, 148 и 1 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 7 Нояб. 908 г. (1 п. 1 ч. 1653 У. — арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Окт. 909.
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