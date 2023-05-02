Шумята Осип Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шумята
- Имя
- Осип
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8362. ШУМЯТА, ОСИП ПЕТРОВИЧ, 24 л. Гр. г. Дубенки; - Н. С. Сухаревск. уч. Сокольническ. р-на г. Москвы. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 24 сент. 919. | предыдущая судимость 916 М. О. С., т. 3 м.
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